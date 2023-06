Die Saison 2021 verpasste Travis Etienne aufgrund einer Verletzung komplett, 2022 kam er für die Jacksonville Jaguars hingegen in allen 19 Partien (inklusive Playoffs) zum Einsatz.

Nachdem zu Beginn der Spielzeit noch James Robinson den Posten als Starter innehatte, setzte sich Etienne im Laufe des Jahres gegen seinen Konkurrenten durch und kam letztlich auf 1.296 Rushing Yards sowie sechs Touchdowns.

Pederson lobt Etienne: "Hat sich gut entwickelt"

Die Zahlen können sich durchaus sehen lassen, trotzdem rechnen Head Coach Doug Pederson und Running Back Coach Bernie Parmalee in Zukunft mit einer noch besseren Performance des 24-Jährigen.

"Wir haben es in dieser Offseason gesehen, er hat sich dort gut entwickelt. Sobald wir die Pads anhaben und mit unseren Laufeinheiten beginnen, werden wir sehen, ob er die Lücken besser sieht", wird Pederson bei "Jaguars.com" zitiert.

Die vergangene Saison sei aufgrund des vorherigen Ausfalls "eine Art Rookie-Jahr" für Etienne gewesen. "Es ist wie im Passspiel: Es gibt viel zu lernen, viel zu wissen und zu verstehen, und er hat es wirklich gut aufgenommen. Ich freue mich auf dieses Jahr und darauf, was er erreichen kann und noch mehr darauf, auf dem letzten Jahr aufzubauen", so der Head Coach, der damit rechnet, dass es für seinen Schützling "ein großer Unterschied" sein wird.

Jaguars: Zusammenspiel zwischen O-Line und Etienne als Schlüssel

Eine große Hilfe bei der weiteren Entwicklung Etiennes soll die Offensive Line der Jaguars sein. Der Vorteil: Große Teile der Gruppe kennen sich bereits aus dem Vorjahr, mit Erstrundenpick Anton Harrison kam zudem noch ein talentierter Spieler hinzu.

"Als Läufer musst du mit der Line im Einklang sein. Man muss die kombinierten Blöcke der Linemen verstehen, wer mit wem zusammenarbeitet, um wen zu blocken. Und man muss antizipieren, wo der Spielzug ankommen könnte", erklärt Parmalee.

NFL-Saison 2023: Jacksonville Jaguars starten gegen Indianapolis Colts

Zudem gab der 55-Jährige an, in der Offseason mit Etienne auch an mentalen Gesichtspunkten gearbeitet zu haben. Dabei ging es offenbar vor allem darum, Ruhe zu bewahren und keine überstürzten Plays zu machen: "Jeder kann den Ball in die Hand gedrückt bekommen und loslegen. Travis ist so talentiert, dass er vieles einfach aussehen lässt. Aber man lässt so viel liegen, wenn man sich nicht an den Plan hält. Es geht auch mehr um Geduld."

Ob sich der Ballträger nochmals steigern kann, wird die Öffentlichkeit frühestens in einigen Monaten sehen. Am 10. September starten die Jaguars gegen die Indianapolis Colts in die Regular Season, wenige Tage zuvor eröffnen die Kansas City Chiefs und die Detroit Lions die Spielzeit 2023.