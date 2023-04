Von Christian Stüwe

Im Moment ist Trevor Lawrence ein echtes Schnäppchen für die Jacksonville Jaguars.

Der Quarterback geht in sein drittes Jahr in der NFL, der Top-Pick des Drafts 2021 spielt noch mit seinem Rookie-Vertrag. Das auf vier Jahre angelegt Arbeitspapier hat einen Gesamtwert von knapp 37 Millionen Dollar, das Grundgehalt für die kommende Spielzeit liegt bei 940.000 Dollar.

Wenn alles normal verläuft, dürfte der 23-Jährige schon bald ein Vielfaches davon einstreichen. In der Offseason 2024 könnte Lawrence einen neuen Vertrag unterschreiben, der ihn mit ziemlicher Sicherheit zum teuersten Spieler in der Geschichte der Jaguars machen wird.

"Die Gehälter der Quarterbacks werden nicht niedriger, sie steigen. Und das zu Recht. Wenn man gut spielt, wird man auch gut bezahlt. So ist das Geschäft", sagte Jaguars-Head-Coach Doug Pederson diese Woche am Rande des Treffens der Teambesitzer in Phoenix.

Trevor Lawrence ist auf dem Weg zum Franchise-Quarterback

Nach einer durchwachsenen ersten Spielzeit in der NFL unter dem damaligen Head Coach Urban Meyer hatte Lawrence sich in der letzten Saison unter Pederson deutlich verbessert. Er führte die Jaguars in die Playoffs und zu einem dramatischen Wild-Card-Sieg gegen die Los Angeles Chargers.

Die Erwartungen an das einstige Wunderkind waren riesig, Lawrence scheint sie nun zu erfüllen. Er könnte der Franchise-Quarterback werden, der die Jags in die ersehnte bessere Zukunft führt. Was allerdings seinen Preis haben wird, wenn man die zuletzt unterschriebenen Quarterback-Verträge betrachtet.

Derek Carr unterzeichnete gerade erst einen Vierjahresvertrag, der ihm 100 Millionen Dollar garantiert. Jimmy Garoppolo bekam trotz seiner Verletzungsgeschichte von den Las Vegas Raiders einen Dreijahresvertrag über 72,25 Millionen Dollar, von denen 45 Millionen garantiert sind.

Die Arizona Cardinals statteten Kyler Murray mit einem Fünfjahresvertrag über 230,5 Millionen Dollar aus, 160 Millionen davon sind garantiert. Lamar Jackson, Joe Burrow und Justin Herbert dürften schon bald Verträge unterschreiben, die die Preise für Quarterbacks nochmal auf ein neues Level heben.

Die Jacksonville Jaguars basteln am Team der Zukunft

Jackson, Burrow, Herbert - zu diesem elitären Kreis der besten jungen Spielmacher könnte auch Lawrence bald gehören. "Wenn Trevor seinen Weg fortsetzt und wieder ein gutes Jahr hat, wird das wahrscheinlich der Fall sein", sagte Pederson mit Blick auf einen möglichen Mega-Vertrag für seinen Spielmacher: "Aber man muss auch das ganze Team betrachten und Entscheidungen auf der Grundlage all dieser Faktoren treffen."

Denn wenn der Zahltag für Lawrence ansteht, wird entsprechend weniger Geld für andere Spieler da sein. "Deshalb müssen wir jetzt die Entscheidungen treffen und versuchen, den Jungs langfristige Verträge zu geben, damit wir uns nächste Saison keine Sorgen darüber machen müssen", sagte Pederson.

Tight End Evan Engram wurde mit dem Franchise Tag versehen, mit Running Back D'Ernest Johnson wurde ein starker Backup für Travis Etienne unter Vertrag genommen. Man darf gespannt sein, was Pederson und General Manager Trent Baalke noch vorhaben.

Jedenfalls soll der Erfolg nicht erzwungen werden. Jetzt All-in zu gehen und einen Super-Bowl-Run zu starten, so lange Lawrence noch für kleines Geld spielt, ist keine ernsthafte Option. Stattdessen soll der Football der Zukunft in Jacksonville nachhaltig und erfolgreich sein, wie Baalke erzählte.

Die Kansas City Chiefs dienen als Vorbild

Ein Vorbild dafür gibt es auch. "Die Kansas City Chiefs haben bewiesen, dass man es schaffen kann", sagte der GM zu "PFT Live".

Die Chiefs bauten um ihren Star-Quarterback Patrick Mahomes ein Team auf, das mittlerweile zweimal den Super Bowl gewann - obwohl Mahomes 2020 zwischenzeitlich einen gigantischen Zehnjahresvertrag im Wert von 450 Millionen Dollar unterschrieb.

Zahlen in diesen Bereich könnten auch für Lawrence realistisch sein, wenn seine Entwicklung weiter so positiv ist.

Die Jaguars treffen jedenfalls schon jetzt die Vorbereitungen für den Tag, an dem ihr Quarterback kein Schnäppchen mehr sein wird.