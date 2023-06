J.J. Watt gilt bereits jetzt als NFL-Legende. Der Pass Rusher, der zehn seiner zwölf aktiven Jahre bei den Houston Texans auf Quarterback-Jagd ging, hat unlängst sein Karriereende bekannt gegeben. Als Spieler der Arizona Cardinals, für die er in den vergangenen beiden Spielzeiten auflief.

Unter NFL-Profis ist es Gang und gäbe, dass nach dem Rücktritt ein Ein-Tages-Vertrag bei der Franchise unterschrieben wird, für die man den Großteil der Karriere aktiv war, bei der das eigene Herz liegt.

J.J. Watt lehnt das allerdings ab! "Was den Ein-Tages-Vertrag angeht, so verstehe ich persönlich den Grund dafür nicht," wird Watt von den Houston Texans zitiert.

Watt in den Ring of Honor der Texans aufgenommen

"Es ist mehr ein zeremonielles Stück Papier. Ich denke, dass der Ring of Honor und alles, was damit verbunden ist, mehr als genug ist. Ich denke, sie haben es erstklassig gemacht, und ich weiß das zu schätzen. Ich habe noch nicht einmal irgendwelche Papiere für den Ruhestand ausgefüllt oder erledigt. Ich habe also nicht das Bedürfnis, einen eintägigen Vertrag zu unterschreiben oder so. Es ist nur ein Stück Papier," so Watt weiter, der erst kürzlich in den Ring of Honor der Texans-Franchise aufgenommen wurde.

Der 34-Jährige hat allen Grund, einen Ein-Tages-Vertrag abzulehnen. Während ihm der Kontrakt keinerlei Vorteile bietet, gibt es einen entscheidenden Nachteil!

Keine Vorteile, nur Nachteile

Sollte sich Watt doch noch einmal dazu entscheiden, seine Karriere fortzusetzen, könnte er das nach aktuellem Stand als Free Agent problemlos tun und mit jedem NFL-Team verhandeln, da sein Vertrag bei den Cardinals auslief.

Unterschreibt er allerdings für einen Tag bei den Houston Texans und tritt dann zurück, landet er auf der "reserve/retired List" der Texans und müsste die Franchise erst nach einer formellen Entlassung fragen, bevor er bei einem neuen Team unterschreiben könnte.

Zuletzt stimmte Tom Brady informell zu, bei den New England Patriots einen solchen Ein-Tages-Vertrag zu unterschreiben und als Patriot zurückzutreten.