"Ich denke, dass Joe Burrow der beste Quarterback der Liga ist. Ich weiß, dass Patrick Mahomes phänomenal ist, aber Burrow ist konstanter. Er ist zuverlässiger (...) und hat keine Schwachstellen", lobte Carson Palmer, der ehemalige Quarterback der Cincinnati Bengals, Las Vegas Raiders und Arizona Cardinals, im Rahmen eines Auftritts im Podcast "The QB Room" Bengals-Star Joe Burrow.

Und weiter im Loblied: "Er ist mental und physisch stark, wirft genau über alle Distanzen, wird den Ball schnell los und kann zu Fuß Raumgewinn erzielen."

Der 43-Jährige wurde im NFL Draft 2003 an erster Stelle gewählt und erhielt in seiner Karriere drei Mal die Auszeichnung zum Pro Bowler. "Es gibt nichts, was ihn aus der Ruhe bringt", sagte Palmer über Burrow.

Burrow sammelte in seiner bisherigen NFL-Karriere 11.774 Passing Yards, 82 Touchdowns und 31 Interceptions. Vergangene Saison scheiterten er und die Bengals in den Conference Championships mit 20:23 an Patrick Mahomes und den Kansas City Chiefs. Im Jahr zuvor endete die Reise erst im Super Bowl gegen die Los Angeles Rams - ebenfalls nach einem 20:23.

Joe Burrow vor Vertragsverlängerung

Burrow könnte in dieser Offseason einen neuen Vertrag unterschreiben. Aktuell ist er, die Fifth-Year-Option mit einberechnet, noch zwei Jahre an die Bengals gebunden. Gerüchten zufolge soll aber bereits in diesem Jahr eine Verlängerung angestrebt werden.

Experten schätzen, dass ihm der neue Vertrag jährlich rund 50 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen wird. Übrigens: Vor wenigen Monaten veräußerten die Bengals erstmals die Namensrechte am eigenen Stadion - vielleicht, um einige Verträge finanziell stemmen zu können.