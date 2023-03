Running Back Joe Mixon muss nach dem Vorfall mit Schüssen auf seinem Grundstück vor rund einer Woche keine Konsequenzen befürchten.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, habe sich der 26-Jährige keines Fehlverhaltens schuldig gemacht. Stattdessen lief wohl ein fragwürdiges Spiel unter Jugendlichen aus dem Ruder.

Was war passiert? Polizeibeamte des Bezirks Hamilton County, Ohio, waren am 6. März zum Haus des Running Backs gerufen worden. Zuvor wurde wegen "abgegebener Schüsse" ein Notruf abgesetzt.

Nach Eintreffen der Beamten kam es zu keinen Festnahmen, allerdings musste ein Jugendlicher mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die entsprechenden Schüsse sollen aus dem Haus des Bengals-Profis abgegeben worden sein, hieß es zunächst.

Staatsanwältin: Keine Straftat durch Mixon

Allerdings kam die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, dass Mixon zwar eine Waffe trug, diese aber nicht abgefeuert habe. "Er hat keine Straftat begangen", erklärte Staatsanwältin Melissa Powers.

Inzwischen veröffentlichte Mixons Agent Peter Schaffer weitere Details zum Vorfall. So sei ein paar Wochen vor dem Vorfall Mixons Adresse über das Internet veröffentlicht worden. In der Folge sei der Running Back "Opfer von Drohungen physischer Gewalt" geworden.

An jenem 6. März sei Mixon von einem Familienbesuch in Kalifornien in sein Haus zurückgekehrt, seine Schwester, ihre fünf Kinder, ein männlicher Begleiter sowie Mixons Physiotherapeut seien dabei gewesen.

"Am Abend des Vorfalls versammelten sich mehrere Fahrzeuge vor Joes Haus und blockierten die Straße. Draußen war es bereits dunkel. Joe und sein Physiotherapeut sahen, wie einige Personen, die etwas trugen, was wie Waffen aussah, die Fahrzeuge verließen und auf das Nachbargrundstück rannten", so das Statement der Mixon-Seite.

Die Szenerie gepaart mit den Drohungen der Wochen zuvor habe bei Mixon und seinem Physiotherapeuten dazu geführt, dass man sich bedroht gefühlt habe. Zudem fürchtete man um die Sicherheit der Kinder im Haus. Mixon habe in der Folge den Sicherheitschef der Bengals informiert und um Polizei gebeten. Gleichzeitig habe sein Physiotherapeut den Notruf aus einem anderen Raum gerufen, zudem seien die Kinder in den Keller geschickt worden.

Fragwürdiger Trend bei Jugendlichen

"Joe lief nach draußen, um nachzusehen, was da los war. Er wollte niemanden zur Rede stellen, was er auch nicht getan hat. Ebenso wenig wollte er jemanden bedrohen, was er ebenfalls nicht gemacht hat. Und er wollte auf niemanden schießen, was auch nicht passierte", stellte Schaffer klar.

Mixon habe dann eine Person mit einer vermeintlichen Waffe gesehen, die Anweisungen an die anderen verteilte. "Als eine andere Person die Waffe lud, ging Joe dazwischen und verhinderte, dass der andere seine Waffe ebenfalls laden konnte", hieß es. Dabei sei es zur Verletzung der Person gekommen, was Mixon bedauere.

Inzwischen stellte sich heraus, dass die Jugendlichen offenbar ein paramilitärisches Spiel spielten, in dem fremde Grundstücke als Spielfläche benutzt und Plastikwaffen verwendet werden, die echten Waffen täuschend ähnlich sehen. Dieser fragwürdige Zeitvertreib sei den Behörden und Schulen vor Ort gut bekannt, hieß es.