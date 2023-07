Traurige Nachrichten aus der Football-Welt. Johnie Cooks, ehemaliger Super-Bowl-Sieger mit den New York Giants, ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Das teilte seine ehemalige Universität mit. Der Grund für das Ableben wurde nicht genannt.

"Johnie Cooks gehörte zweifellos zu den besten Spielern, die jemals die kastanienbraunen und weißen Trikots getragen haben, und er war einer der am meisten ausgezeichneten College-Football-Spieler seiner Zeit", sagte der sportliche Leiter der Mississippi State University, Zac Selmon, in einer Erklärung.

Und weiter: "Er hat in seiner Karriere wirklich alles erreicht. Als Bulldog hat er eine Auszeichnung nach der anderen gewonnen, später in der NFL den Super Bowl. Johnie wird als Legende unserer Universität immer in Erinnerung bleiben."

Johnie Cooks gewann mit Giants den Super Bowl

In seiner College-Karriere bekam der Linebacker drei All-SEC-Auszeichnungen. Mit 24 Sacks hat er die viertmeisten der Universitäts-Historie, mit 392 Tackles die fünftmeisten. Einst schaffte er sogar 24 Tackles in nur einem einzigen Spiel.

Im Draft 1982 ging er an Position zwei zu den Baltimore Colts, in seiner ersten Saison wurde er als "Defensive Rookie of the Year" gehandelt. Sieben Jahre spielte er bei den Colts, in dieser Zeit zog die Franchise nach Indianapolis um.

1988 wurde er von Indy entlassen und unterschrieb er der Folge bei den Giants, mit denen er 1990 den Super Bowl gewann. Nach einem kurzen Gastspiel bei den Cleveland Browns beendete er schließlich seine zehn Jahre andauernde NFL-Karriere.