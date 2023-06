Man hätte meinen können, dass Josh Allen und die Buffalo Bills nicht sonderlich begeistert davon sind, dass sich die New York Jets in der Offseason mit Quarterback Aaron Rodgers verstärkt haben. Immerhin sind die Jets Divisionsrivale.

Allen jedoch scheint sich zu freuen, wie ein kleines Kind. Zumindest klingt es so im Interview mit "The Ringer".

Allen spielte als Teenager im Rodgers-Trikot

Statt Sorge vor einem starken Gegner ist der Bills-Quarterback heiß darauf, Rodgers, den er als Freund bezeichne, mindestens zwei Mal im Jahr zu treffen. "Ich habe ihn über die Jahre kennen gelernt und ich würde uns als enge Freunde bezeichnen", sagte Allen.

"Ich FaceTime ihn ab und zu, er antwortet auch immer. Das ist ein großes Plus, das macht er nämlich nicht bei jedem, erzählt er lachend.

Schon als pubertierender Junge war der Bills-Spielmacher ein großer Fan von A-Rod. "Als Kind spielte ich in seinen Trikots und habe versucht das zu machen, was er macht." Bei Rodgers' einzigem Super-Bowl-Sieg war Allen 14 Jahre alt. "Er ist einfach ein besonderer Spieler."

Keine Angst vor Rodgers, aber Respekt vor der ganzen AFC

Auf die beiden direkten Duelle, das erste bereits unter Flutlicht in Woche eins, freut sich der der 27-Jährige immens. "Das werden zwei Schlachten", prophezeit er.

Sorge, dass Rodgers den Weg der Bills in den Super Bowl noch schwerer machen würde, hat Allen derweil nicht. "Es gibt eine Menge toller Quarterbacks in der AFC. Am Ende ist es mir auch egal, wer da auf der anderen Seite steht. Gegen den spiele ich ja nicht", erklärt der Bills-QB.

"Am Ende wird es nicht darum gehen, in den Spielen schön auszusehen. Es geht darum, dass man gewinnt, nicht wie man gewinnt", so das Schlusswort des MVP-Kandidaten.

Auf die Duelle mit den Jets freut sich nicht nur Allen, sondern auch die ganze NFL.