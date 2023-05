Die Offensive Line der Kansas City Chiefs ist ein Herzstück in der Offense von Head Coach Andy Reid.

Noch im März wurde Jawaan Taylor mit einem Vierjahresvertrag über 80 Millionen Dollar ausgestattet, um die Position des Left Tackles zu übernehmen. Zwei Monate später ist dieser Plan wieder hinfällig, wie Reid nun verriet.

Stattdessen soll nun der erste vergangene Woche verpflichtete Donovan Smith als Left Tackle spielen, Taylor dafür auf rechts ausweichen. "Er war ein Left Tackle auf hohem Niveau, und wenn man sich das letzte Jahr ansieht, war er verletzt", sagte Reid über Smith, "im Jahr davor war er einer der besten Left Tackles der Liga."

Kansas City Chiefs: Mit vielen Optionen in die Trainings

Bezüglich Taylor bestätigte Reid: "Ja, wir werden ihn auf die rechte Seite ziehen." Diese Vorhaben gelten laut des Head Coaches vorerst aber nur für die ersten Trainings in der Offseason. Man wolle sich die Option offen halten, beide Spieler auch wieder zu tauschen.

Taylor spielte laut "PFF" in vier Jahren bei 22 Snaps als Left Tackle, die meisten davon allerdings 2022. Smith hingegen startete in 124 Partien für die Tampa Bay Buccaneers als Left Tackle und hat in dieser Zeit nicht einen einzigen Snap auf der rechten Seite gespielt.

Den Überlegungen vorangegangen, Taylor überhaupt zum neuen Left Tackle zu machen, waren gescheiterte Verhandlungen mit Orlando Brown Jr., der mittlerweile bei den Cincinnati Bengals spielt. Die Pläne mit Taylor scheinen nun aber bereits vor den ersten Trainings über Bord geworfen zu sein.