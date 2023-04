Die National Football League hat den Kansas City Chiefs, New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers im Rahmen des Programms "International Home Marketing Area" (IHMA) mit sofortiger Wirkung erweiterte internationale Vermarktungsrechte über Deutschland hinaus für Österreich und die Schweiz erteilt.

Das im Januar 2022 gestartete Programm gewährt NFL-Teams Zugang zu internationalen Märkten für Marketing, Fanbindung und Vermarktungsaktivitäten als Teil einer langfristigen und strategischen Ausrichtung, die es den Teams ermöglicht, ihre Marken global aufzubauen und gleichzeitig das NFL-Fanwachstum über die USA hinaus zu fördern.

"Mit der Erweiterung des Vermarktungsrechte der drei Teams ergeben sich für die NFL neue Chancen, Football in der DACH-Region weiter zu etablieren und dem Interesse der Fans in Österreich und der Schweiz gerecht zu werden. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen weiteren Schritt gemeinsam mit den Kansas City Chiefs, den New England Patriots und den Tampa Bay Buccaneers gehen werden", sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland.