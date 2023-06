Rund vier Monate nach dem Super-Bowl-Triumph haben die Kansas City Chiefs ihre Championship-Ringe erhalten. Zum zweiten Mal innerhalb der vergangenen vier Jahre darf sich das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes also einen Ring anstecken.

Die Chiefs hielten am Donnerstagabend in Kansas City eine Zeremonie ab, um den Schmuck an Spieler, Trainer und auch Mitarbeiter zu verteilen.

Baguette-Diamanten und Rubine sorgen für Glamour

Wie das Team auf der eigenen Website mitteilte, bestehen die am Donnerstag enthüllten Ringe aus 609 runden Diamanten, 16 Baguette-Diamanten, vier Marquise-Diamanten und 35 speziell geschliffenen Rubinen mit einem ungefähren Gesamtgewicht von 16,10 Karat.

A ring fit for a Kingdom. pic.twitter.com/9xoSqbsd2A — Kansas City Chiefs (@Chiefs) June 16, 2023

Der Ringaufsatz, der der Vogelperspektive des Arrowhead Stadiums nachempfunden ist, kann abgenommen und in einen Anhänger umgewandelt werden.

Eine gelbgoldene Miniaturversion des Stadions zeigt die Anzahl der Lombardi-Trophäen, die der jeweilige Empfänger während seiner Zeit im Team gewonnen hat, sobald der Ring abgenommen wird. Ein Zitat des Teamgründers Lamar Hunt - "Arrowhead Stadium ist mein Lieblingsplatz auf der Welt" - umgibt das Stadion.

Mahomes und Kelce am Ring-Design beteiligt

Weitere Merkmale des Rings sind das Motto von Cheftrainer Andy Reid, "EDGE", auf der Innenseite des Rings und "CHIEFS KINGDOM" in Gelbgold auf der rechten Seite, um die treue Fangemeinde von Kansas City zu würdigen.

Mit beteiligt am Design der Ringe waren laut Teampräsident Mark Donovan die beiden Chiefs-Starspieler Mahomes und Tight End Travis Kelce. "Wir hatten ein gutes Gespräch mit Patrick und Travis", sagte Donovan. "Wir wollten nur, dass sie unsere ersten Entwürfe sehen. Wir haben uns auf zwei beschränkt, bevor wir mit ihnen gesprochen haben. Und dann haben sie uns großartige Anregungen gegeben, denn sie sind beide stylische Typen. Also haben wir uns das zu Herzen genommen und auf der Grundlage ihrer Anregungen einige Änderungen vorgenommen."

Chiefs-Owner Hunt: "Große Party"

Die Championship-Ringe gehen auf den 38-35-Sieg im Super Bowl LVII gegen die Philadelphia Eagles im vergangenen Februar zurück. Es war der dritte Super-Bowl-Triumph der Franchise und der zweite innerhalb der vergangenen vier Jahre. Im Super Bowl LIV gab es für die Chiefs bereits einen 31:20-Sieg über die San Francisco 49ers.

A story for every stone. pic.twitter.com/apO31Pe4fp — Kansas City Chiefs (@Chiefs) June 16, 2023

Damals erhielten die Chiefs die Ringe aufgrund der Corona-Pandemie noch auf eine andere Art und Weise. "Wir hatten eine sozial-distanzierte Ring-Zeremonie", sagte Chiefs-Owner Clark Hunt gegenüber "NFL Network". Diesmal gab es eine "große Party".