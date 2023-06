Einige Tage ist es her, da bezeichnete Bengals-Spielmacher Joe Burrow Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes als den besten Quarterback der NFL.

Als Bengals-Receiver Ja'Marr Chase auf die Aussage seines Signal Callers angesprochen wurde, antwortete er: "Pat Who?"

Was der Passempfänger durchaus mit einem Augenzwinkern meinte, kam bei Mahomes und den Chiefs aber so gar nicht gut an. Bereits nach der Super-Bowl-Ring-Zeremonie in der vergangenen Woche twitterte Mahomes ein Foto von sich und seinen inzwischen zwei Ringen mit den Worten: "That's Who."

Travis Kelce kritisiert Ja'Marr Chase

Nun hat sich auch Travis Kelce zu der Angelegenheit geäußert. Im "New Heights"-Podcast, den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce betreibt, sagte der Tight End der Chiefs, die Aussage von Chase sei "ein bisschen dreist" gewesen.

"Mahomes ist zweimaliger NFL-MVP, zweimaliger Super-Bowl-MVP. Wenn man dann sagt 'Pat Who'..."

Ähnlich sah auch Eagles-Center Jason Kelce die Angelegenheit. "Es ist ein bisschen respektlos. Pat hat es nicht gefallen", sagte der Eagles-Star.

In der kommenden Saison treffen sich die Bengals und Eagles erst am 31. Dezember. Bis dahin dürfte die Angelegenheit vergessen sein.