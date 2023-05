Wie sieht die Zukunft von Kirk Cousins aus? Wenn es nach dem Quarterback geht, ist die Sache klar: "Ich möchte in Minnesota spielen. Das ist ein 'No-Brainer', also hoffe ich, dass ich mir das Recht dazu verdienen kann", sagte Cousins im Rahmen einer Pressekonferenz.

Der 34-Jährige spielt seit 2018 bei den Vikings, er geht 2023 aber in sein letztes Vertragsjahr. Ob es eine Verlängerung gibt - unklar. Weshalb sich der nie ganz unumstrittene Spielmacher fast schon ein wenig verzweifelt anhört, wenn er über seinen Wunsch spricht, bei den Vikings bleiben zu können.

Minnesota Vikings: Mit Cousins nur zwei Mal in die Playoffs

"Wenn ich sage, dass ich gerne in Minnesota bleiben würde, dann gibt es eine Menge Dinge, die ich gerne hätte - man muss sie sich verdienen. Das ist der Punkt, an dem ich mich befinde", sagte Cousins.

In fünf Spielzeiten bei den Vikings kommt Cousins als Starter auf eine 46-33-1-Bilanz. Er hat 68 Prozent seiner Pässe an den Mann gebracht und für 20.934 Yards, 153 Touchdowns und 50 Interceptions geworfen. Im Jahr 2022 warf Cousins für 4.547 Yards mit 29 Touchdowns und 14 Picks.

In der ganzen Zeit führte er die Vikings allerdings nur zwei Mal in die Playoffs, dabei gelang ihm lediglich ein Sieg, 2019 zogen die Vikings in die Divisional Round ein.

Er wird die Vikings aber auch 2023 als Starter auf das Feld führen, Fünftrundenpick Jaren Hill dürfte zunächst keine ernsthafte Konkurrenz sein. Auch der letztjährige Backup Nick Mullens gehört noch zum Kader. Cousins ist dabei klar, dass das Team die Fäden in der Hand hält, was die Zukunft angeht.

"Die Teams können tun, was sie wollen. Also geht man einfach an die Arbeit und gibt sein Bestes. Ich glaube, dass ich noch eine Menge guter Spiele vor mir habe. Also muss ich da rausgehen und mir das verdienen", sagte Cousins.

Schon öfter erlebt

Außerdem hat Cousins es in seiner Karriere schon öfter erlebt, dass die Free Agency eine mögliche Option ist. 2023 ist er zum vierten Mal in dieser Situation.

"Die meisten in unserem Locker Room haben keine Ahnung, was in drei oder vier Monaten kommt - geschweige denn in drei oder vier Jahren oder im nächsten Jahr. Ich fühle mich also wie einer der Jungs. Wir sitzen alle im selben Boot, und so funktioniert diese Liga."