Lamar Jackson ist seit seiner Vertragsverlängerung der bestbezahlte Quarterback der NFL - und zwar jemals. Er erhält 260 Millionen Dollar über fünf Jahre, 135 Millionen davon garantiert, und allein 80 Millionen zahlen ihm die Ravens im Jahr 2023. Zudem enthält der Vertrag eine No-Trade- sowie No-Tag-Klausel, wie NFL-Insider Jonathan Jones von "CBS" berichtet.

In seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Verkündung des Mega-Deals unmittelbar vor dem Draft erklärte Jackson, dass er für immer bei der Franchise bleiben will: "Ich habe mich nicht wirklich für andere Teams interessiert. Ich wollte hier wirklich etwas erreichen. Andere Teams sind cool, aber ich wollte ein Raven sein."

Der 26-Jährige steht zu seinen früheren Aussagen: "Ich habe 2018 etwas gesagt - ich habe es ernst gemeint. Ich wollte das zu Ende bringen. Ich wollte wirklich meine Karriere hier beenden und einen Super Bowl hier gewinnen."

Lamar Jackson mit Kampfansage: "Will für 6.000 Yards werfen"

Jackson gefielen die Formulierungen in seinem Vertrag. Er betonte nochmal, dass er niemals woanders habe unterschreiben wollen. Das Vertrauen und die Unterstützung von Head Coach John Harbaugh und General Manager Eric DeCosta seien zudem ausschlaggebend gewesen.

Neben dem anvisierten Super Bowl-Titel nannte der Quarterback weitere ambitionierte Ziele: "Ich bin sehr gespannt, was die neue Saison bringt. Ich habe jemandem gesagt, dass ich für 6.000 Yards werfen will. Mit den neuen Leuten, die wir haben, warum nicht. Mir geht es dabei nicht um individuelle Rekorde, ich will einfach machen, was noch nie jemand zuvor geschafft hat. Ich kann es kaum abwarten."

OBJ und Erstrunden-Receiver Lamars neue Anspielstationen

Bereits vor dem Draft verkündeten die Ravens Free Agent Odell Beckham Jr. als neuen Wide Receiver, im Draft zog Baltimore dazu noch Zay Flowers an Position 22 der ersten Runde. In der Vergangenheit kursierten zudem immer wieder Gerüchte, dass die Ravens an einem Trade von Deandre Hopkins interessiert gewesen seien.

Was Jackson mit seinen neuen Anspielstationen dann wirklich im Stande zu leisten ist, wird sich wohl erst in der neuen Saison zeigen.

Nach fast zweijährigem Vertrags-Hick-Hack scheint die vermeintliche Traum-Ehe der Ravens und Jackson zumindest auf einige Jahre gerettet zu sein und womöglich wirklich bis zum Ende zu halten.