In seinem vierten NFL-Jahr gelang Josh Jacobs endgültig der Durchbruch. Vergangene Spielzeit lief der Running Back der Las Vegas Raiders für 1.653 Yards sowie zwölf Touchdowns und wurde zum zweiten Mal in den Pro Bowl gewählt.

Einen langfristigen Vertrag hat der 25-Jährige von den Raiders trotzdem noch nicht vorgelegt bekommen. Stattdessen wurde er mit dem Franchise Tag belegt, der ihm 2023 etwas mehr als zehn Millionen US-Dollar einbringen würde.

Las Vegas Raiders: Jacobs fordert wohl langfristigen Vertrag

Wie "Fox 5 Las Vegas" berichtet, zieht Jacobs daher das Aussetzen des Training Camps in Betracht, sollten ihm die Raiders nicht bis Montag um 13 Uhr Ortszeit einen Kontrakt über mehrere Jahre offerieren. Dann läuft auch die Deadline der NFL ab, danach ist der Abschluss eines neuen Vertrags nicht mehr möglich.

Wie der Running Back am Rande des von ihm organisierten "Hard Count Athletics Football Camp" preisgab, befinde er sich aktuell in bester Verfassung. "Ich bin mit einem guten Gefühl in die Offseason gegangen. Nicht wegen meiner Leistungen, sondern vom Körper her. Die ganze Offseason musste ich keine Reha machen, ich habe nur trainiert", so Jacobs.

Josh Jacobs und Saquon Barkley ziehen angeblich Holdout in Erwägung

Jacobs ist nicht der einzige Running Back, der sich in dieser Situation befindet, ähnlich geht es auch Saquon Barkley. Der Giants-Star will ebenfalls einen langfristigen Vertrag und scheut auch vor einem Holdout zu Beginn der Saison nicht zurück, wie aus den USA zu vernehmen ist.

Vor wenigen Wochen schimpfte zudem Melvin Gordon, aktuell Free Agent, über die derzeitige Situation der Running Backs. Diese sei "beschissen", so der ehemalige Ballträger der Denver Broncos.