Die Los Angeles Chargers haben laut einem Bericht von "NBC Sports" einen Vorschlag eingereicht, der eine Änderung der NFL-Regeln vorsieht. Demnach geht es insbesondere um das Erreichen der Playoffs.

So sollen künftig nicht immer die Division-Sieger Gastgeber der Spiele in der Wild Card Round sein. Bislang ist es schließlich so, dass die erstplatzierten Teams jeder Division in der Wild-Card-Runde Heimrecht haben - ob sie eine positive oder negative Bilanz haben, spielt dabei keine Rolle.

Division-Sieger verlieren ihr Heimrecht, wenn...

Laut dem Vorschlag der Chargers soll sich nun genau daran etwas ändern. So sollen künftig Teams, die es als Nicht-Sieger einer Division in die Wild Card Round geschafft haben, höher eingestuft werden als Division-Sieger, wenn...

...die Division-Sieger eine negative Bilanz haben...

...und das andere Team in den Wild Cards mindestens vier Siege mehr als der Division-Sieger hatte.

Dallas Cowboys hätten von Chargers-Vorschlag profitiert

Dieses Szenario wäre in einem Fall der vergangenen Saison tatsächlich eingetreten. Die Tampa Bay Buccaneers haben mit einer Bilanz von 8-9 die NFC South gewonnen und wurden an Platz 4 der Playoffs gesetzt.

Die Dallas Cowboys hatten derweil eine Bilanz von 12-5, wurden jedoch an Platz 5 gesetzt, da sie nicht als Division-Sieger in die Playoffs einzogen. Als die beiden Teams in der Wild Card Round also aufeinandertrafen, hatten die Buccaneers Heimrecht.

Vorschlag braucht Zustimmung von 24 NFL-Teams

Unter dem Vorschlag der Chargers wären die Bucs jedoch an Platz 5 gesetzt worden und die Cowboys aufgrund ihrer vier Siege mehr und der negativen Bucs-Bilanz auf Rang 4. Damit hätte das Spiel in Dallas stattgefunden.

Alle 32 NFL-Teams werden sich nun diesen Vorschlag anhören und anschließend abstimmen. 24 Ja-Stimmen werden benötigt, damit der Vorschlag umgesetzt wird.