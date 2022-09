München - Eine Woche ist es her, da rastete Rams-Tackle Aaron Donald bei einer gemeinsamen Trainingseinheit mit den Cincinnati Bengals aus. Der 31-Jährige hatte in jeder Hand einen Bengals-Helm und ging damit wütend auf die gegnerischen Spieler los.

Wenige Tage später hat der Defensive Tackle den Vorfall nun heruntergespielt. "Es war doch nur Training", wird er von der "Associated Press" aus dem "AP Pro Football Podcast" zitiert. "Es war Football. Ich möchte nicht auf etwas Negatives zurückkommen, das passiert ist, und über etwas sprechen, das in einem Training passiert ist. Mein Hauptaugenmerk liegt auf Buffalo", so Donald weiter.

Die Los Angeles Rams eröffnen als Super-Bowl-Sieger in der Nacht vom 8. auf den 9. September ab 1:45 Uhr live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de gegen die Buffalo Bills die neue NFL-Saison.

Donald spielt Vorfall herunter

Am vergangenen Donnerstag kam es bei einer gemeinsamen Einheit der Rams und Bengals gleich zu mehreren Auseinandersetzungen, die in einer Massenschlägerei endeten und dazu führten, dass die Coaches das Training abbrechen mussten.

Zwar bekam das Helmschwingen von Donald die meiste Aufmerksamkeit, Berichten zufolge ereigneten sich aber gleich mehrere Schlägereien. So soll unter anderem Bengals-Lineman La'el Collins den Helm von Rams-Linebacker Leonard Floyd nach selbigem geworfen haben, weswegen beide aneinandergerieten und später in einen weiteren Streit verwickelt wurden.

Das Preseason-Finale zwischen beiden Teams konnte am vergangenen Samstag aber zumindest ohne Zwischenfälle absolviert werden.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.