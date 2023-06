Marcedes Lewis spielte 2022 seine 17. Saison in der NFL und stellte damit den Rekord für Tight Ends ein. Der 39-Jährige begann seine Karriere 2006 bei den Jacksonville Jaguars, spielte später ab 2018 für die Green Bay Packers. Aktuell sucht Lewis allerdings noch ein Team, das ihn für seine angepeilte 18. NFL-Saison unter Vertrag nehmen will.

"Ich verstehe die geschäftliche Seite der Sache", sagte Lewis laut Associated Press. "Mein Berater ist in Gesprächen mit einer Handvoll Teams, aber das ist nur Smalltalk. Ich schätze, die Teams versuchen, ihre Kader zu planen und herauszufinden, was sie brauchen."

Free-Agent Marcedes Lewis: Einer der besten Blocking Tight Ends der NFL

Der Lewis ist jedoch überzeugt, dass seine spielerischen Fähigkeiten in den letzten Jahren keinesfalls abgenommen haben. Insbesondere in der Disziplin des Blockens sieht er sich als der beste Tight End in der Liga.

Den Großteil seiner Karriere verbrachte der Routinier bei den Jaguars, wo er über zwölf Jahre hinweg 4.502 Yards erzielte. Im Jahr 2010 wurde er aufgrund seiner Leistungen sogar in den Pro Bowl berufen und stellte einen Rekord für die meisten Touchdowns in einer Saison auf (10 TDs in der Regular Season).

Nach seinem Abschied von den Jaguars im Jahr 2017 fand Lewis schnell eines Zuhause bei den Green Bay Packers. Dort wurde er vor allem als Blocker eingesetzt und hat in den letzten beiden Spielzeiten keine Partie verpasst.

Kaum ein NFL-Team sucht noch nach Tight Ends für kommende Saison

Lewis erklärt, dass es zwei Gründe gibt, warum ältere Spieler möglicherweise nicht mehr von Teams verpflichtet werden: Entweder ihre Leistung lässt nach oder sie hätten zu hohe Gehaltsvorstellungen. Der Tight End betont jedoch, dass er weder das eine noch das andere sei. Er möchte einfach weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen.

Eine Komplikation für Lewis besteht derzeit darin, dass es wenige Teams gibt, die noch einen Tight End in ihrem Kader benötigen. Alleine im Draft wurden dieses Jahre bereits 15 Spieler auf dieser Position ausgewählt.

Lewis mangelt es immerhin nicht an Selbstbewusstsein: "Wenn man sich meine Aufnahmen der letzten drei Jahre ansieht, gibt es keinen Rückgang in meinen Fähigkeiten zu beobachten. Ich bin der beste blockende Tight End da draußen."