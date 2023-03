Die Miami Dolphins galten für lange Zeit als ein möglicher Landing Spot für Lamar Jackson. Doch auch wenn der Star-Quarterback nun mit dem non-exclusive Franchise Tag von den Baltimore Ravens belegt wurde und somit weiterhin mit anderen Teams verhandeln darf, sind die Dolphins offenbar aus dem Rennen.

Wie aus einem Bericht von "ESPN" hervorgeht, hegen die Dolphins nun kein Interesse mehr daran, Jackson unter Vertrag zu nehmen.

McDaniel: "Tua passt perfekt in das System"

Grund dafür sei vor allem Head Coach Mike McDaniel, der über seinen momentanen Starting-Quarterback sagt, dass Tua Tagovailoa "perfekt in das System passt".

Zwar hatte Tagovailoa in der vergangenen Saison mehrfach mit Kopfverletzungen zu kämpfen und es wurde zwischenzeitlich die Zukunft des Quarterbacks in Frage gestellt. Doch in Miami scheint man vom 25-Jährigen überzeugt zu sein. Schließlich befindet sich Tua noch immer in seinem Rookie-Vertrag.

Zwei weitere Teams verzichten wohl auf Jackson

Außerdem besitzen die Dolphins im anstehenden Draft keinen Erstrunden-Pick. Um Jackson jedoch vom non-exclusive Franchise Tag loszulösen, müsste Miami zwei Erstrunden-Picks an die Ravens abgeben. Sie müssten sich somit von reichlich Draft-Kapital in der Zukunft lösen.

Gleichzeitig bedeutet die Entscheidung, Lamar nicht zu verpflichten wohl auch, dass die Dolphins neben Jackson auch keinen anderen Quarterback nach Florida holen werden.

Neben den Dolphins sind laut dem Bericht auch die Atlanta Falcons und die Carolina Panthers nicht mehr im Rennen um Jackson.