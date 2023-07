Tua Tagovailoa bereitet sich innerlich schon auf die nächsten Treffer vor. Der Quarterback der Miami Dolphins nutzt inzwischen die Kampfsportart Jiu-Jitsu, um sich durch richtiges Fallen vor weiteren Kopfverletzungen zu schützen.

2022 zog sich der Spielmacher zwei bestätigte Gehirnerschütterungen zu. Der 25-Jährige dachte über einen Rücktritt nach, entschied dann aber dagegen und wird 2023 seine vierte Saison in der NFL bei den Dolphins angehen. Und dabei wegen möglicher weiterer Kopfverletzungen auf der Hut sein.

Tua Tagovailoa soll robuster werden

Für die Zukunft hat Tagovailoa nun auch einen Ratschlag eines früheren Superstars erhalten: Michael Vick gab Tua in Tyreek Hills Podcast "It Needed To Be Said" mit auf den Weg, deutlich robuster zu werden.

"Ich denke einfach, dass er noch ein bisschen zulegen muss", sagte Vick in dem Podcast. "Ein bisschen größer werden. Stärker werden. Wenn man in seinen männlichen Körper hineinwächst, dann muss das passieren. Es ist nichts falsch daran, weitere zehn oder 15 Pfund zuzunehmen. Lass dich nicht schlagen. Lass dich nicht herumstoßen."

Neben dem Tipp hat Vick auch ein dickes Lob für Tagovailoa parat. Seit er für die Dolphins spielt, steht Tagovailoa immer ein Stück weit in der Kritik. Die Dolphins haben das Misstrauen in die Fähigkeiten des Signal Callers immer wieder durch Gespräche mit anderen Quarterbacks, wie zum Beispiel dem unerlaubten mit Tom Brady, befeuert.

"Ich werde nicht sagen, dass er der treffsicherste ist, ich sage nur, dass er einen fangbaren Ball wirft", sagte Vick. "Er wirft einen wirklich fangbaren Ball. Wenn du dir ansiehst, was er im College gemacht hat, dann war jeder Ball ein Treffer. Weich, genau dort, wo der Receiver war."