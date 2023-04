NFL

Draft-Geheimtipps! ran zeigt die besten Sleeper

Der NFL Draft 2023 steht vor der Tür! Auf der Suche nach talentierten Startern können Teams auch in diesem Jahr in den späteren Runden fündig werden. ran zeigt eine Auswahl an Spielern, die aktuell noch unter dem Radar fliegen, in der NFL aber abheben könnten.