Quarterback Tua Tagovailoa hat mit dem Gedanken gespielt, wegen seiner zahlreicher Kopfverletzungen seine Karriere frühzeitig zu beenden.

In einer Medienrunde der Miami Dolphins antwortete er auf die Frage, ob er überlegt habe, zurückzutreten: "Ich habe es erwogen. Ich habe mich mit meiner Familie, mit meiner Frau zusammengesetzt und wir hatten diese Gespräche."

Dass es dann aber doch nicht zu einem Rücktritt kam, hatte bestimmte Gründe: "Es wäre hart für mich aufzuhören, in meinem Alter und mit meinem Sohn - ich habe immer davon geträumt, so lange wie möglich zu spielen und dass mein Sohn mir beim Spielen zuschaut. Es ist meine Gesundheit, mein Körper: Ich habe das Gefühl, das ist das Beste für mich und meine Familie. Ich liebe Football – wenn ich das nicht täte, hätte ich schon vor einer langen Zeit aufgehört."

Der 25-Jährige musste in der vergangenen Saison mehrere Gehirnerschütterungen und Kopfverletzungen hinnehmen. Seine Blessuren entfachten in der NFL eine neue Diskussion über die häufigen Kopfverletzungen in der Sportart, über ein mögliches Karriereende von Tagovailoa wurde oft spekuliert.

Als Folge der Verletzungen wurden zudem die Bedingungen beim Concussion Protocol verschärft.

Miami Dolphins stehen hinter Tagovailoa

Die Dolphins stehen trotz der immer längeren Ausfallzeiten hinter ihrem Quarterback und zogen im März die Fifth-Year Option, damit ist er bis zum Ende der Saison 2024 an die Franchise gebunden.