Wide Receiver Tyreek Hill von den Miami Dolphins nimmt sich für die anstehende NFL-Saison Historisches vor. "Ich werde die 2.000 Yards nächstes Jahr knacken", sagte er in seinem Podcast "It Needed to Be Said".

Von dieser Marke träume er bereits seit Jahren. "Die 2.000 Yards habe ich mir vorgenommen, bevor ich die Liga verlasse will ich die 2.000 Yards knacken und noch einmal den Super Bowl gewinnen. Wir schaffen das, glaubt daran", sagte der 29-Jährige.

In der Geschichte der NFL hat noch kein Spieler diese magische Zahl erreicht. Der Rekord für die meisten Receiving Yards in einer Saison stammt aus der Saison 2012, als Calvin Johnson Jr. mit den Detroit Lions auf 1.964 Yards kam.

In der vergangenen Saison lag Hill bereits auf Kurs für diese Schallmauer, nach neun Spielen stand er bei 1.104 Yards. Die wiederkehrenden Gehirnerschütterungen bei Quarterback Tua Tagovailoa machten diese Pläne zunichte, dennoch stellte Hill mit 119 Catches und 1.710 Yards Karriere-Bestwerte auf.

Hill lobt Tua: "Akkuratester Quarterback der NFL"

Hills Vorteil liegt in dem Unterfangen auch darin, dass die gegnerischen Defenses Hill nicht in Doppeldeckung nehmen können, da mit Jaylen Waddle ein weiterer Ausnahme-Receiver im Kader der Dolphins steht. In der laufenden Offseason verpflichtete das Team aus Florida auch noch Braxton Berrios und Robbie Chosen - ehemals Anderson.

Mit diesen zusätzlichen Waffen sowie seinem Quarterback sieht sich Hill bestens gewappnet, das historische Ziel anzugehen. Für Tua hat er dabei ein ganz besonderes Lob übrig.

"Ich habe ganz offensichtlich den akkuratesten Quarterback in der NFL", stellt Hill eine bemerkenswerte These auf. Schließlich hatte er vor seinem Trade nach Miami mit Patrick Mahomes bei den Kansas City Chiefs zusammengespielt und dort auch den Super Bowl gewonnen.

Zudem habe er mit Mike McDaniel einen der besten Head Coaches der NFL, sein Positions-Coach Wes Welker sei zudem ein "Monster". Woher der das nur hat? Welker war einst selbst Wide Receiver bei den New England Patriots unter Tom Brady und später noch bei den Denver Broncos - unter Peyton Manning.