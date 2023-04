Star-Receiver Tyreek Hill zählt zu den besten Passempfängern der Liga und stellte in seiner ersten Saison mit den Miami Dolphins persönliche Bestmarken in Catches (119) und Receiving Yards (1710) auf.

Doch der 29-Jährige denkt bereits jetzt an die Zeit nach dem Football. In einem Interview mit "Sports Radio 810 WHB" verriet Hill, dass er nach der Saison 2025/26 seine aktive Karriere beenden will.

"Ich will zehn Jahre in der Liga spielen. Sobald mein Vertrag bei den Dolphins ausgelaufen ist, werde ich Schluss machen. Ich möchte Unternehmer werden. Ich möchte so viele Dinge in meinem Leben noch machen", sagte Hill.

Tyreek Hill will in Gaming-Welt einsteigen

Offiziell läuft der Vertrag des pfeilschnellen Receivers erst nach der Saison 2026/27 aus, allerdings dürfte Hill aufgrund der Vertragsstruktur bereits spätestens nach der Saison 2025/26 entlassen werden, sollten die Dolphins keinen neuen Deal mit ihrer Top-Anspielstation aushandeln.

Für die Zeit nach dem Football hat Hill bereits einen konkreten Plan. "Ich möchte in die Gaming-Welt einsteigen. Ende des Monats soll ein erstes Team unter meiner Leitung auflaufen. Ich werde verschiedene Athleten und Creator verpflichten", sagte Hill.