Wide Receiver Prospect Michael Jefferson war am Sonntagabend in Mobile, Alabama, in einen schweren Unfall mit mehreren Autos verwickelt und musste "mehrfach operiert werden". Dies gab sein Agent Jon Perzley gegenüber "ESPN" bekannt.

Laut "TMZ Sports" sagten Beamte der Alabama Law Enforcement Agency, dass ein 2014er Dodge Charger, der von einem 55-jährigen Mann gefahren wurde, frontal mit Jeffersons 2019er Chevrolet Impala zusammengestoßen sei.

Der Fahrer des Dodge, der auch von einem 2008er Nissan Maxima getroffen wurde, war Berichten zufolge zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angeschnallt und wurde noch am Unfallort für tot erklärt.

Jefferson galt als möglicher Draft-Pick in den mittleren bis späten Runden. "CBS" berichtet darüber hinaus, dass Jefferson nun angesichts der Schwere seiner Verletzungen wohl als Undrafted Free Agent bei einem NFL-Team unterkommen müsse.

Jefferson hatte die vergangenen beiden Spielzeiten am College für Louisiana gespielt, nachdem er 2018 seine College-Karriere bei Alabama State begonnen hatte. Als Senior für die Ragin' Cajuns verzeichnete er im vergangenen Jahr 51 Receptions für 810 Yards und sieben Touchdowns.

Beim Combine lief der 1,90 m große und 90 kg schwere Passempfänger beim 40-Yard Dash eine Zeit von 4,56 Sekunden.