Die Heimat der Minnesota Vikings droht in den kommenden Jahren zum Millionen-Grab zu werden.

Wie der "Minneapolis Star Tribune" berichtet, soll das U.S. Bank Stadium in den nächsten zehn Jahren nach Erstellung eines Gutachtens rund 280 Millionen Dollar an Investitionen für Reparaturen und Modernisierungen benötigen, um in einem "Top-Zustand" zu bleiben. Allein für das nächste Jahr fallen offenbar satte 48 Millionen Dollar an Instandhaltungskosten an.

Das 1,1 Milliarden Dollar teure Stadion wurde erst 2016 eröffnet und war damals das größte öffentlich-private Projekt in der Geschichte Minnesotas. Die Stadt Minneapolis zahlte 150 Mio. Dollar, die Steuerzahler des Bundesstaates steuerten 348 Mio. Dollar bei und die Eigentümer des Teams, die Familie Wilf, zahlte damals den Restbetrag.

Bis heute gilt die Vikings-Spielstätte als eines der modernsten Stadien der NFL. Soll es auch in Zukunft dabei bleiben, wird ein umfassender Finanzierungsplan zur Bewältigung der explodierenden Kosten von Nöten sein.

Minnesota Vikings: Staatshaushalt soll Stadion-Kosten übernehmen

"Gibt es genügend Geld, um diese Kosten zu decken? Die Antwort darauf ist nein", erklärte der Vorsitzende der Minnesota Sports Facilities Authority, Michael Vekich.

Die Vikings und die Steuerzahler von Minnesota zahlen jährlich in den Investitionsfonds des Stadions ein, der dem Bericht zufolge derzeit 16 Mio. Dollar umfasst. Aber allein der audiovisuelle Komplex des Stadions, einer der zentralen Bereiche bei Veranstaltungen, wird demnach 14 Mio. Dollar an Wartungskosten erfordern.

Vekich betonte nach Veröffentlichung des Stadion-Gutachtens, welches allein 527.500 Dollar gekostet haben soll, dass die Legislative des Bundesstaates für das Jahr 2024 um 48 Mio. Dollar an Finanzierungsmitteln gebeten werden soll.