Seit 2008 hat Wide Receiver Matthew Slater einen Catch in der NFL gesammelt - 2011 für einen Raumgewinn von 41 Yards. Dass er dennoch seit nunmehr 15 Spielzeiten ein fester Bestandteil der Patriots ist und in der kommenden Saison in sein 16. Jahr geht, liegt vor allem an seinen Fähigkeiten als Special Teamer.

223 Partien bestritt er bisher, verbuchte dabei 185 Tackles und kam auch als Returner zum Einsatz. Der zehnfache Pro Bowler ist zudem seit Jahren ein Team-Kapitän. Dennoch erhält der 37-Jährige, laut Belichick, zu wenig Anerkennung.

Im Rahmen eines Interviews mit Mike Tannenbaum für die Website "33rdTeam" sagte der Head Coach: "Er ist ein integraler Bestandteil. Slater ist der beste Special Teamer der Geschichte. Ich hoffe, dass das den Leuten auffällt."

Belichick: "Brady, Taylor und Slater sind die Besten"

In seiner Karriere hat Belichick eine Reihe an Pro Bowlern und Hall of Famer unter seinen Fittichen gehabt. In dem Interview verriet er, welche drei Akteure besonders herausstachen.

"Ich denke, ich habe mit Tom Brady den besten Football-Spieler, den besten Offensiv-Spieler trainiert. Mit Lawrence Taylor habe ich den besten Defensiv-Spieler trainiert und mit Matthew Slater trainiere ich den besten Special Teamer", sagte Belichick.

Brady beendete in der aktuellen Offseason seine Karriere. Er konnte sieben Super Bowls gewinnen und es existieren kaum Pass-, Sieg- oder Touchdown-Rekorde, in denen er kein Mitspracherecht hat. Pass Rusher Lawrence Taylor sammelte in seiner Karriere 142 Sacks und über 1.000 Tackles.