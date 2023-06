Bill Belichick ist zweifelsfrei einer der größten Trainer der NFL-Historie. Keiner hat so viele Playoff-Siege wie er, keiner mehr Super-Bowl-Siege.

Sein Lebenslauf liest sich beeindruckend, das heißt aber mitnichten, dass der Head Coach der New England Patriots in seinem Beruf alles erreicht hat, was er wollte.

So gibt es eine Sache, die Belichick nie vergönnt war. Im Interview mit "The 33rd Team" hat der 71-Jährige verraten, mit welchem Trainer er gerne zusammengearbeitet hätte.

"Paul Brown steht ganz oben auf der Liste. Ich hatte die Möglichkeit, einige Zeit mit Coach Brown zu verbringen, sowohl in Cleveland, als ich noch sehr jung war, aber auch in Cincinnati, als ich ein Teenager war. Ich war Teil ihrer Sommercamps, mit ihm hätte ich gerne gecoacht."

Paul Brown gewann mit den Browns von 1950 bis 1955 dreimal das NFL-Endspiel, 1967 wurde er in die Hall of Fame gewählt.