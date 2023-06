Für Patriots-Cornerback Jack Jones könnte es jetzt ganz dick kommen, ihm droht eine langjährige Gefängnisstrafe.

"Wenn er schuldig gesprochen und für jede Anklage verurteilt würde, drohen ihm mehr als 30 Jahre Gefängnis", sagte James Borghesani, ein Sprecher des Büros des Bezirksstaatsanwalts von Suffolk gegenüber dem "Boston Globe".

Der Sportler wurde laut "Boston25News.com" am vergangenen Freitag auf dem Flughafen in Boston verhaftet, weil er versucht haben soll, zwei Schusswaffen in ein Flugzeug zu bringen. Die Waffen wurden demnach gefunden, als der Sportler sein Handgepäck durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen bringen wollte.

Dem Cornerback wird der Besitz verdeckter Waffen im Sicherheitsbereich eines Flughafens, der Besitz von Munition ohne Waffenbesitzkarte, unrechtmäßiger Besitz einer geladenen Feuerwaffe und der Besitz einer Munitionszuführungsvorrichtung für mehr als zehn Schuss zur Last gelegt.

Patriots-Profi war bereits auffällig

Der Pats-Profi hatte eine Kaution in Höhe von 50.000 US-Dollar hinterlegt, in wenigen Tagen soll eine Anklageverlesung stattfinden.

"Wir wurden darüber informiert, dass Jack Jones heute am Logan Airport verhaftet wurde", hatte ein Teamsprecher der Patriots "Boston25News.com" erklärt. "Wir sind dabei, weitere Informationen zu sammeln und werden uns zu diesem Zeitpunkt nicht weiter dazu äußern."

Jack Jones wurde 2022 von den Patriots in der vierten Draft-Runde ausgewählt und stand in seiner Rookie-Saison in 13 Spielen auf dem Platz, in zwei davon als Starter.

Dass er im Draft so weit abstürzte, lag auch an einem ersten Konflikt mit dem Gesetz. Im Jahr 2018 war er wegen Einbruchs verhaftet worden, Jones bekannte sich schuldig und verbrachte 45 Tage in Hausarrest.