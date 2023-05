Es herrschte gute Laune bei der Medienrunde der New England Patriots am vergangenen Dienstag.

Kein Wunder, statt dem meist mies dreinschauenden Bill Belichick stand der neue Receiver JuJu Smith-Schuster den Reportern Rede und Antwort. Und der versprühte viel Positivität um das Podium.

JuJu schwärmt von Patriots-Offense

Während es reichlich Kritik für die Offense der Patriots gibt und wieso diese im Draft erst in der 6. Runde verstärkt wurde, sieht JuJu kein Problem. "Wir haben genug Werkzeuge, um in der Offense zu arbeiten", erklärte der amtierende Super Bowl Champion.

Eine Erklärung gab es auch gleich hinterher: "Wir haben Leute, die das Feld runterlaufen können, die kurz gehen können.. das Verrückte ist, bis ich hier her kam wusste ich gar nicht, wie vielseitig diese Offense ist", so Smith-Schuster. "Du hast Jungs, die sich als Receiver oder als Running Back aufstellen können. So viele verschiedene Möglichkeiten für Mac (Jones) zum Arbeiten."

Neben Smith-Schuster stehen als Receiver noch Davante Parker, Kendrick Bourne und Tyquan Thornton bereit, hinzu kommen die beiden spät gedrafteten Kayshon Boutte und Demario Douglas. Im Backfield glänzte vor allem Rhamondre Stevenson mit seiner Vielseitigkeit.

JuJu über Mac Jones: "Er hat keine Grenzen"

Auch Quarterback Mac Jones stand viel in der Kritik, zuletzt hat Head Coach Bill Belichick ihn angeblich sogar wegtraden wollen.

Das Vertrauen von Smith-Schuster hat der Spielmacher jedenfalls und glaubt an eine Leistungssteigerung. "Ihm sind keine Grenzen gesetzt. 'Sky is the limit'", erklärt JuJu.

Als ich hergekommen bin dachte ich, ich wäre früh dran, aber er war schon da und hat geworfen", so der Receiver weiter und kündigt an: "Mit den Leuten die wir hier haben und der Qualität der Spieler wird es in diesem Jahr sehr viel Spaß machen."