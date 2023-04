Die New England Patriots wollen Quarterback Mac Jones traden.

Mit dieser Meldung versetzte Mike Florio von "ProFootballTalk" die Medienlandschaft rund um die NFL gleichwohl wie Fans in Aufruhr. Head Coach Bill Belichick hätte sich mit dem Erstrundenpick von 2021 überworfen und seinen Starter in dieser Offseason bereits in Trade-Gesprächen bei diversen Teams angeboten.

Für den langjährigen Franchise-Star Rob Gronkowski ist an den Gerüchten aber nichts dran. "Ich denke, das waren Fake News. Es gibt einfach zu viel Fluktuation in diesem Jahr. Ich meine, Belichick hat bereits einen neuen Offensive Coordinator angestellt", betonte der ehemalige Star-Tight End der Franchise in der "Up & Adams Show" auf "FanDuelTV".

Das Team würde sich keinen Gefallen tun, zu viele Planstellen auf einmal neu zu besetzen: "Der gesamte Offensivstab wurde in diesem Jahr umgestellt, und wenn man dann noch seinen Quarterback wegschickt, sind das einfach zu viele Personalwechsel für eine Offseason, um im darauffolgenden Jahr konkurrenzfähig zu sein. Also glaube ich nicht, dass das eine echte Nachricht ist", so der 33-Jährige.

New England Patriots: Neue Offense unter Billy O'Brien unter Erfolgsdruck

Nach der kommenden Saison könnte sich die Meinung über den Quarterback innerhalb der Franchise jedoch ändern und ein Trade durchaus in Betracht kommen: "Aber in der Zukunft, wenn Mac Jones es in diesem Jahr mit Billy O'Brien (dem neuen Offensive Coordinator, Anm. d. Red.) und all dem nicht hinbekommt, könnte ich mir vorstellen, dass das eine Möglichkeit nach dieser Saison ist, aber ich glaube nicht, dass das in dieser Offseason bisher der Fall war und ich muss das als Fake News abstempeln."

In Folge des Wechsels von Offensive Coordinator Josh McDaniels vor der vergangenen Saison zu den Las Vegas Raiders, bei denen er das Amt des Head Coaches übernahm, hatte Jones in seinem zweiten Jahr als New Englands Starting Quarterback ordentlich zu kämpfen.

Von vielen Seiten wurde der junge Playmaker daraufhin aber in Schutz genommen, vor dem Hintergrund, dass bei den Patriots in der vergangenen Saison mit Matt Patricia ein ehemaliger Defensive Coordinator in einem von Belichick notdürftig zusammengeschusterten Offensivstab die Spielzüge ansagte und auch die Installation von Joe Judge als Quarterback Coach ziemlich nach hinten losgegangen sein soll.

Der 24-Jährige konnte somit wenig überraschend die starken Zahlen aus seiner Rookie-Saison nicht im Ansatz bestätigen und brachte in der vergangenen Saison in 14 Einsätzen für New England lediglich 65,2 Prozent seiner Pässe für 2.997 Yards und 14 Touchdowns bei 11 Interceptions an den Mann.