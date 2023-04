Ob Mac Jones auch in der kommenden Saison Starting-Quarterback bei den New England Patriots sein wird, darüber wurde zuletzt häufig diskutiert. Nun äußerte sich der Spielmacher selbst und sprach voller Vorfreude von der anstehenden Spielzeit.

"Wir freuen uns alle auf das Jahr, und das fängt damit an, dass wir alle die Ärmel hochkrempeln und uns an die Arbeit machen", sagte Jones bei "Boston.com". Wir haben eine großartige Truppe beisammen und es wird darauf ankommen, dass wir alle - Trainer, Spieler, jeder - zu einem Team zusammenkommen."

Jones freut sich auf O'Brien

Auch was den neuen Offensive Coordinator anbelangt, äußerte sich der Pats-Spielmacher ausschließlich positiv. "Ich freue mich darauf, mit Bill O'Brien zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass wir das alle tun und es ein großartiges Jahr wird. Wir müssen aber eben auch hart dafür arbeiten."

In der vergangenen Saison sah das Offensive Playcalling der Patriots alles andere als gut aus. Nach dem Abgang von Josh McDaniels übernahm Matt Patricia diese Rolle als Playcaller - ohne Erfolg. Nun soll O'Brien Jones und Co. wieder zurück in die Spur bringen.

Jones zeigt sich optimistisch

Der 24 Jahre alte Quarterback selbst hatte nach einer vielversprechenden Rookie-Saison im Jahr 2021 in der vergangenen Spielzeit ebenfalls einen Durchhänger (14 Touchdowns bei elf Interceptions in 2022). Auch deshalb wollte Head Coach Bill Belichick bis jetzt noch nicht bestätigen, dass Jones Starter sein wird.

Auch Bailey Zappe kann sich demzufolge noch Hoffnungen auf diesen Job machen.

Jones zeigt sich derweil optimistisch: "Die Offseason war gut. Ich glaube, es ist wichtig, alles zu reflektieren. Ich habe viel gegeben und freue mich sehr darauf, bald wieder mit den Jungs an die Arbeit zu gehen."