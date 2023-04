Brian Daboll hätte eigentlich allen Grund, um mit seiner ersten Saison als Head Coach in der NFL hochzufrieden zu sein. Völlig überraschend führte er die New York Giants, die zuvor fünf Jahre in Folge die Playoffs verpasst hatten, in die Postseason.

Damit nicht genug: Die Giants bezwangen in der Wild Card Round sogar die Minnesota Vikings. Daboll wurde zudem zum "Coach of the Year" ernannt.

Von Zufriedenheit ist bei ihm allerdings wenig zu spüren, zumindest nach außen nicht.

Im Gegenteil: Als ein Reporter eine Frage an Daboll einleitete, indem er die Leistungen der Giants im Jahr 2022 auflistete, unterbrach Daboll ihn und sagte: "Ja, und in den Playoffs wurde uns der Hintern versohlt." Damit gemeint war die 7:38-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles.

Der Hintergrund dieser Aussage dürfte klar sein: Daboll möchte, dass sich seine Spieler auf das konzentrieren, was sie verbessern müssen, und sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen.

Daboll: "Haben einen langen Weg vor uns"

"Wir haben einen langen Weg vor uns hinsichtlich der Zeit, und wir haben noch einen langen Weg vor uns, um uns zu verbessern", erklärt er. "Ich sage nicht, dass wir bei Null anfangen, weil die Spieler bereits unser System kennen. Es gibt viele Dinge, die sie jetzt besser verstehen als letztes Jahr. Aber in Bezug darauf, wo wir stehen und was wir tun müssen, haben wir einen langen und steilen Aufstieg vor uns."

Eines scheint sicher: Daboll wird seine Mannschaft in der Saisonvorbereitung ordentlich fordern, damit sich ein Spiel wie gegen die Eagles nicht wiederholt.