An Daniel Jones scheiden sich die Geister. Die einen sehen in ihm den perfekten Nachfolger von Eli Manning, der eine Ikone der New York Giants gewesen ist.

Die anderen halten den Nummer-6-Pick des NFL Draft 2019 für überschätzt und vor allem auch für überbezahlt.

Zur Erinnerung: Der 26-Jährige unterzeichnete im März einen Vertrag über vier Jahre und 160 Millionen US-Dollar. Weitere 35 Millionen Dollar können als Bonus hinzukommen.

Eli Manning, der in der Saison 2019 noch Quarterback-Kollege von Jones gewesen ist und nach der damaligen Spielzeit zurücktrat, hat nun in der "Good Morning Football" Sendung von "NFL Network" seinen Nachfolger geadelt.

Der zweimalige Super-Bowl-Champion lobte Jones vor allem dafür, wie gut er sich am brutalen Medienstandort New York zurechtgefunden hat.

"Daniel hat es so gut gemeistert. In jedem Spiel könntest du reinkommen und vier Touchdowns werfen, und sie werden sagen, dass du der beste Spieler und der MVP bist. Aber in der nächsten Woche wirfst du zwei Interceptions, und sie sagen, dass du ein Versager und ein großer Fehler bist", weiß Manning aus eigener Erfahrung.

"Damit muss man klarkommen, und damit muss man auch erst einmal umgehen können. Aber ich denke, er hat das richtig gut gemeistert."

Teamkollegen loben Jones: Harter Arbeiter, großartige Persönlichkeit

Überhaupt gab es zuletzt viele positive Wortmeldungen über Jones. Der Wide Receiver Sterling Shepard sagte: "Er ist der härteste Arbeiter, egal, wie die Situation gerade ist."

Tight End Darren Waller ergänzte: "Er ist eine großartige Persönlichkeit, die man sieht, wenn man ihn besser kennenlernt."

Und auch der österreichische Running Back Sandro Platzgummer, der drei Jahre dem Practice Squad der Giants angehörte, in diesem Jahr in die ELF zu den Raiders Tirol wechselte und sich nun das Kreuzband riss, hatte im exklusiven ran-Interview von Jones geschwärmt und sagte über dessen Vertrag: "Wenn man das jemandem wünscht, dann ihm. Einfach, weil er so hart trainiert und ein richtig guter Mensch ist. Ich glaube, er könnte keiner Fliege etwas zu leide tun."