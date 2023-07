Von Kai Esser

Dank Quarterback Daniel Jones aber vor allem auch dank Running Back Saquon Barkley haben die New York Giants es in der vergangenen Saison bis in die Divisional Round geschafft. Das beste Saisonergebnis seit mehr als zehn Jahren.

Die Belohnung für Jones: Ein Vierjahresvertrag, der ihm rund 40 Millionen Dollar jährlich einbringt. Die Belohnung für Barkley: Der Franchise Tag und kein neuer Vertrag. Das stößt dem Running Back sauer auf. Die Verhandlungen zwischen ihm und den Giants liefen monatelang - erfolglos.

Nun hat Barkley seinen Frust auch auf Social Media kundgetan. Auf Twitter und Instagram hat der Running Back sein Team jeweils aus seiner Profil-Beschreibung gelöscht. Auf Twitter steht dort statt "New York Giants" nur noch "#ProudFather", auf Instagram ist die Spalte komplett leer.

Aber damit nicht genug: Barkley hat sich zu seiner Vertragssituation öffentlich geäußert - und droht mit einem Holdout.

"Meine Verhandlungsbasis? 'F**** euch Giants!'"

Im Podcast "Money Matters" sprach der 26-Jährige über seine Situation in New York. "Was meine Verhandlungsbasis ist? Ich könnte sagen F**** euch Giants, F**** euch Teamkollegen." Barkley deutete damit erstmals an, die Saison mit einem Holdout aussetzen zu können.

"Wenn es so weit kommen muss, dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Ich hätte nie gedacht, dass ich auch nur an so etwas denken würde", erklärte der Ballträger. "Bin ich darauf vorbereitet? Ich weiß es nicht."

Barkley wäre der erste große Name seit Le'Veon Bell 2018, der eine Saison aussetzt. "Was soll ich euch noch zeigen? Soll ich euch zeigen, wie wertvoll ich bin? Ich tauche nicht auf, dann seht ihr, wie wertvoll ich bin", philosophierte er über seine Möglichkeiten. "Aber jeder der mich kennt, weiß, dass ich sowas eigentlich nicht machen würde."

Barkley beteuert: Geht nicht um das meiste Geld

Dem 26-Jährigen geht es dabei nach eigener Aussage nicht darum, das meiste Geld herauszuschlagen. "Ich könnte das meiste Geld rausschlagen, aber ich will gewinnen. Und wenn wir Titel nach New York bringen, dann ist das so viel mehr wert als Geld", beteuerte Barkley.

Das Interview wurde bereits am 11. Juli, also vor der mittlerweile verstrichenen Deadline zu Vertragsverlängerungen, aufgezeichnet. Die 26 der Giants hat ihren Franchise Tag nicht unterschrieben, dementsprechend kann er nicht für das Fehlen beim Training Camp bestraft werden.

Wie es mit ihm weiter geht, ist noch völlig offen. Ein Holdout scheint wahrscheinlicher denn je zu sein.