Aaron Rodgers ist noch nicht einmal einen Monat Teil der New York Jets, und schon hat er die Franchise völlig neu belebt.

Die Eintrittskarten verkaufen sich wie warme Semmeln, die Franchise bekommt mehr Prime-Time-Spiele – und es sieht sich bereits ein Ex-NFL-Spieler dazu veranlasst, zu erklären, dass er aus dem Ruhestand zurückkehren würde, nur um mit dem viermaligen MVP spielen zu können.

So wurde Brandon Marshall, immerhin sechsmaliger Pro Bowler, im "I Am Athlete"-Podcast gefragt, ob er daran interessiert wäre, für die Jets zu spielen, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde. Seine schnelle Antwort: "Ja!"

Obwohl er seine gesamte Karriere als Wide Receiver spielte, sagte er, er wäre dazu bereit, auf die Tight-End-Position zu wechseln, wenn er dadurch die Chance bekäme, eine Saison lang mit Rodgers zu spielen.

"Ich werde in der Lage sein, einen Beitrag auf einem hohen Niveau zu leisten. Folgendes kann ich euch geben: 45 Catches über das Jahr verteilt, 20 bis 30 Plays in einem Spiel und ich werde acht Touchdowns erzielen. Wir werden den Super Bowl gewinnen", so Marshall.

Marshall würde für Rodgers zu den Jets zurückkehren

Der 39-Jährige blickt auf eine erfolgreiche NFL-Karriere über zwölf Jahr zurück. Neben seinen sechs Pro-Bowl-Teilnahmen erhielt er 2012 auch eine All-Pro-Auszeichnung. Aber: Er hat auch seit fünf Jahren kein Spiel mehr bestritten.

Angesprochen auf den ein oder anderen Hit, den er bei einem Comeback einstecken müsste, zeigte sich Marshall deutlich weniger begeistert. "Ich schaue mir jetzt die Spiele an und frage mich: 'Wie zum Teufel habe ich das gemacht?' Vielleicht würde ich mir beim ersten Hit denken: 'Wieso habe ich das getan?'"

Gänzlich ausgereift scheint sein Comeback-Plan also nicht zu sein.

Brandon Marshall verbracht zwei Spielzeiten bei den Jets (2015 und 2016) und war mit 14 Receiving Touchdowns in seiner ersten Saison für die Franchise aus dem Big Apple der beste Receiver der NFL.