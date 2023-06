In der zurückliegenden NFL-Saison erwischte Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers alles andere als seine beste Spielzeit.

Sein neuer alter Offensive Coordinator ist sich dennoch sicher, dass A-Rod, der im Dezember 40 Jahre alt wird, trotzdem wieder zu den besten Spielern der Liga gehören wird.

"Ich will einfach nur sehen, wie Aaron den besten Football spielt, den er je in seiner Karriere gespielt hat", erklärte Nathaniel Hackett dazu im "The Season"-Podcast. "Es hat so viel Spaß gemacht, ein Teil davon zu sein, als wir in Green Bay waren, und ich möchte sehen, wie er dorthin kommt, wo er sein möchte und das erreicht, was er erreichen möchte."

Aaron Rodgers darf bei den Jets "alles Mögliche tun"

Hackett arbeitete von 2019 bis 2021 drei Spielzeiten lang als Offensive Coordinator in Green Bay. Rodgers gewann in dieser Zeit zweimal die MVP-Wahl und wurde dreimal in den Pro Bowl gewählt. 12.416 Yards, 111 Touchdowns, 13 Interceptions und ein Passer Rating von 109,2 brachte der Spielmacher während der gemeinsamen Zeit mit Hackett zustande.

Erfolgreich soll die Zusammenarbeit nun auch bei den New York Jets werden. Zumal Hackett dem Signal Caller in Sachen Playcalling genügend Spielraum einräumen will.

"Ich denke, dass Aaron einige Freiheiten haben wird, und als wir uns im Green-Bay-System weiterentwickelt haben, gab es definitiv auch mehr Freiheiten."

Und weiter: "Wir werden das fortsetzen, denn man muss die Vorteile eines Mannes wie Aaron nutzen. Er ist so klug und versteht das System. Wir versuchen also, dass er, wenn er bestimmte Dinge auf dem Feld sieht, alles Mögliche tun kann, um uns in die bestmögliche Position zu bringen."