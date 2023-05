Vor knapp einer Woche wechselte Quarterback Aaron Rodgers per Trade von den Green Bay Packers zu den New York Jets (alle Details). Im Rahmen eines Interviews in der "Pat McAfee Show" äußerte sich der viermalige MVP zu dem Tauschgeschäft.

"Alles ist sehr komisch und anders, weil ich 18 wunderschöne Jahre bei den Packers verbracht habe, aber gleichzeitig ist es auch belebend", sagte Rodgers.

Über die neuen Umstände sagte der Jets-Neuzugang: "Ich spüre die neue Energie und freue mich über den Tapetenwechsel. Ich freue mich, mit all den Jungs hier zu sein und merke, dass alle sehr aufgeregt sind."

Aaron Rodgers nimmt an Training teil

Aktuell trainiert der 39-Jährige im Rahmen der "freiwilligen Workouts" mit dem Team zusammen. Laut ihm würde das zur Akklimatisation beitragen. In der Vergangenheit verzichtete Rodgers bei den Packers hin und wieder auf die Teilnahme an freiwilligen Trainings-Einheiten.

In seiner Karriere sammelte Rodgers bisher knapp über 59.000 Passing Yards, 475 Touchdowns und verbuchte 105 Interceptions. Die Jets um den Head Coach Robert Saleh hoffen, dass Rodgers sie nach einer jahrelangen Durststrecke zurück in die Playoffs führen kann.