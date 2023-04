Der Trade von Aaron Rodgers zu den New York Jets hat bei den Anhängern des Teams eine ungeheure Euphorie ausgelöst, die von Vereinsikone Joe Namath geteilt wird.

In einem Interview mit "ESPN" geriet der 79-Jährige regelrecht ins Schwärmen, als er über Rodgers sprach: "Ich bin ein Fan von ihm, Mann. […] Er macht Sachen auf dem Feld, die andere Quarterbacks einfach nicht so konstant hinbekommen."

Er halte es für absolut plausibel, dass New York unter der Führung von Rodgers wieder einen Super Bowl hole, sagte "Broadway Joe": "Er hat absolut das Zeug dazu. Er kann dieses Team hochziehen. Er ist einer der besten Spieler - einer der größten Spieler – die ich je in meinem Leben gesehen habe."

Seit 1969 ohne Titel

Rodgers sei auch deswegen so stark, weil er mentale Stärke mit Athletik kombiniere und könne "aus so gut wie jeder werfen", so der Hall of Famer.

Die Jets streben mit Rodgers den ersten Titel seit 1969 an. Damals hatte Namath das Team aus dem "Big Apple" zu seinem bisher einzigen Super Bowl geführt.

Wie Rodgers zu dessen Zeit in Green Bay hatte der 79-Jährige die Nummer zwölf getragen, die von den Jets seit seinem Rücktritt nicht mehr vergeben wird.

Rodgers "ein echter Gentleman"

Vor dem Trade hatte er allerdings erklärt nicht im Weg stehen zu wollen, sollte Rodgers die Rückennummer tragen wollen.

Dieser hatte auf seiner Antrittspressekonferenz am Mittwoch aber erklärt auf die Zwölf zu verzichten.

Darauf angesprochen sagte Namath: "Ich bin demütig und voller Respekt dafür, was er getan hat, das schwöre ich. Denn ich stehe dazu, was ich gesagt habe: 'Wenn wir Aaron kriegen können, verspreche ich, dass er meine Nummer tragen darf.' Er [Rodgers] ist ein echter Gentleman."