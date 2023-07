Die Ankunft von Aaron Rodgers hat das Interesse an den New York Jets offenbar auf eine neue Ebene gehoben.

Wie "ESPN" berichtet, waren die Tickets für die ersten vier öffentlichen Trainingseinheiten des Teams binnen drei Minuten ausverkauft.

In den kommenden Tagen soll es die Möglichkeit geben, fünf weitere Sessions zu buchen.

New York Jets auch bei "Hard Knocks" zu sehen

Rodgers hatte sich im Frühjahr nach 18 Jahren bei den Green Bay Packers für einen Wechsel nach New York entschieden. Dort soll er einen talentierten Kader, dem es bislang vor allem an einem guten Quarterback fehlte, in die Playoffs führen.

Fans, die keine Tickets für das Training bekommen haben, müssen nicht frustriert sein. Bilder ihres Lieblingsteams sehen sie ab 8. August in der Dokumentation "Hard Knocks", für die die Jets als Protagonisten ausgewählt wurden.