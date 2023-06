Bittere Gewissheit für die New York Jets!

Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, haben weitere Tests bestätigt, dass Safety Chuck Clark sich während einer Trainingseinheit Anfang des Monats einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen hat und damit die kommende Saison verpassen wird.

Der 28-Jährige war ein Neuzugang, der inmitten der Aaron-Rodgers-Saga weitgehend unter dem Radar flog. Mit der Verpflichtung adressierte "Gang Green" aber eine Positionsgruppe, die 2022 zu den schwächsten des Teams zählte.

Clark-Ausfall schmerzt Jets

Clark hinterließ in der Vorbereitung bis dato einen hervorragenden Eindruck. Defensive Coordinator Jeff Ulbrich betonte kürzlich, dass die Chemie zwischen Clark und dem anderen Starting Safety Jordan Whitehead auf dem Spielfeld "außergewöhnlich" sei.

Der Defensive Back befand sich mitten in einer Serie von 1.248 aufeinanderfolgenden Snaps und hatte seit Woche 16 im Jahr 2021 kein einziges Down verpasst. In seiner sechsjährigen Karriere bei den Baltimore Ravens hatte Clark insgesamt nie weniger als 15 Spiele in einer Saison bestritten.

Jets holen Amos als Ersatz

Als Reaktion auf die Verletzung verpflichtete die Franchise vergangene Woche bereits mit Routinier Adrian Amos einem weiteren Safety. Der Free Agent unterzeichnete laut Jeremy Fowler von "ESPN" einen Einjahresvertrag, der bis zu vier Millionen Dollar wert sein kann.

Der 30-Jährige startete in den vergangenen vier Spielzeiten in jedem Spiel für die Green Bay Packers und war dem Bericht zufolge in jeder dieser Spielzeiten einer der drei besten Tackler des Teams. Amos ist einer von nur vier Defense-Spielern in der NFL, die in den vergangenen fünf Jahren alle 82 regulären Saisonspiele bestritten haben.