Von Mike Stiefelhagen

"Ich persönlich habe noch nie mit einem Quarterback dieser Art zusammengearbeitet. Und ich hatte schon gute Quarterbacks wie Russell Wilson, Jimmy Garoppolo oder Matt Schaub. Das hier ist ein anderes Level und ich möchte nicht schlecht über die anderen reden."

Robert Saleh ist verliebt. Der Coach der New York Jets hat auf einer Pressekonferenz seine Begeisterung über Neuzugang Aaron Rodgers nicht zurückhalten können. Bisher trainieren sie nur zusammen, doch laut Saleh "könnte es nicht besser laufen".

New York Jets: Aaron Rodgers macht sich beliebt

Aktuell laufen die sogenannten "OTAs". Also "Organized Team Activities" - das ist also ein freiwilliges Training, an dem die Spieler nicht teilnehmen müssen. Viele Spieler lassen das gerne aus. So auch Rodgers in den vergangenen Jahren bei den Green Bay Packers.

Doch nicht der Rodgers in New York. Er präsentiert sich von der ersten Sekunde an bei den Einheiten und weiß dabei die Trainer zu beeindrucken: "Bei einem Wurf dachte ich: 'Schade, der ist überworfen', aber der Ball flog und flog und flog und traf das Ziel perfekt. Ich dachte mir: 'Oh mein Gott'! Es war unglaublich," so Saleh über den ersten Wow-Moment von A-Rod im Training.

"Meinen zweiten Wow-Moment habe ich so noch nicht gesehen. Er wirft einen Ball auf C.J. Uzomah (Tight End) und ich denke mir: 'Der ist gedeckt!', doch Aaron sagte mir danach: 'Der Verteidiger schaut mich nicht an, der ist offen'." Und auch hier kommt der Rodgers-Ball an, da Uzomah durch diesen Wurf erst frei wurde. Eine von vielen Eigenschaften die beweisen, dass sich das lange Hin und Her mit den Green Bay Packers lohnen könnte.

New York Jets: Saleh weiß nicht, wohin mit der Begeisterung

"Es könnte nicht besser laufen. Es könnte wirklich nicht besser laufen," konstatiert Saleh begeistert. Und es stimmt, Rodgers wirkt wie ausgewechselt. Er kommuniziert viel und scheint bemüht auch die Kabine für sich zu gewinnen.

"Er agiert sehr überlegt in der Art wie er alles angeht. Er geht mit unseren Jungs aus. Jedes Wochenende. Und jedes Mal sind es auch andere Spieler, damit er Zeit mit möglichst vielen verschiedenen Mitspielern verbringen kann. Er möchte von jedem im Gebäude den Namen kennen. Egal, ob vom Chef oder von den Trainern oder den Jungs, die für das Equipment verantwortlich sind," erklärt Saleh, weswegen er von Rodgers so fasziniert ist.

Saleh hat dafür sogar einen Ausdruck: "Ich nenne es die Sprache der Liebe. Jeder hat sie. Beziehungen, Verhältnisse und das Kennenlernen von Menschen ist Aaron sehr wichtig. Und das ist nicht selbstverständlich."

New York Jets: Saleh über Verhältnis zu Rodgers

Rodgers ist Vertrauen wichtig und ein Umfeld, in dem er sich wohl fühlt. Auf Social Media gibt es manchmal dafür Spott, dass er Spieler wie Randall Cobb , Allen Lazard oder Malik Taylor aus Green Bay mitgebracht hat. Aber genau das zeigt sein Denken in einem Team. Er will sich wohl fühlen, um performen zu können.

"Er hat ein unglaubliches Spielverständnis. Er hat Anmerkungen zum Training, sagt was er mag und was nicht. Jedes Training ist wichtig und er legt die Akzente, worauf wir achten sollen. Das können manchmal auch Kleinigkeiten sein, wie 'Hey, lass doch mal eine ablaufende Uhr in die Einheit integrieren, um das zu üben.' Nichts außergewöhnliches, aber eben wichtiges", plaudert der Hauptübungsleiter.

"Er ist detailverliebt. Und am Ende des Tages will er trotzdem gecoached werden. Er möchte nicht immer hören, dass er einen guten Job macht. Er möchte die Challenge. Und das muss ich tun, ihn challengen. Jeden Gedanken den er hat. Alles, um ihn besser zu machen, um uns besser zu machen. Ich meine das zu jedem unserer Spieler."

Auf die Frage, ob Rodgers ihn explizit danach gefragt habe, dass er gecoached werden möchte, antwortete Saleh grinsend: "Bisher nicht. Hoffentlich muss er das auch nie."