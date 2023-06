Wide Receiver Garrett Wilson geht bei den New York Jets in seine zweite Saison.

In Zukunft wird der Erstrundenpick von 2022 allerdings Pässe von Ex-Packers-Quarterback Aaron Rodgers fangen. Für ihn selbst ein Glücksfall, wie er gegenüber "ESPN" erklärte.

Wilson über Arbeit mit Rodgers: "So viel wie möglich aufsaugen"

"Es war wirklich etwas Besonderes. Ich versuche, wie ein Schwamm so viel wie möglich aufzusaugen und sicherzustellen, dass ich lerne und Zeit mit Randall Cobb und Allen Lazard verbringe. Leute, die mit Aaron zu tun hatten, sodass ich sicher sein kann, dass ich alle Nuancen der Offense aufnehme und versuche, mich so weit zu bringen, dass ich mich auf dem Feld zu 100 Prozent wohlfühle", so der 22-Jährige, der bereits während der Offseason Zeit mit dem Spielmacher verbrachte.

Und weiter: "Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Offensichtlich kann er damit umgehen und es ist eine Menge, was damit einhergeht. Es macht Spaß zu spielen."

In der vergangenen Saison verbuchte Wilson starke 1.103 Receiving Yards sowie fünf Touchdowns und wurde als Offensive Rookie of the Year ausgezeichnet - trotz der Probleme, die die Jets auf der wichtigsten Position im Football plagten.