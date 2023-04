NFL

Die neuen Nullen der NFL-Klubs - Stunk bei den Seahawks

Seit dieser Saison ist es in der NFL erlaubt, mit der Rückennummer 0 aufzulaufen. Was in der NBA oder beim College Football längst Gang und Gäbe ist, ist nun also auch in der NFL möglich.ran.de verschafft euch einen Überblick, wer in der kommenden Saison mit der 0 auflaufen wird.