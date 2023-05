Seit dem Trade von Aaron Rodgers zu den New York Jets gilt das Team als Mitfavorit auf den Super-Bowl-Triumph. Doch es gibt auch skeptische Stimmen, die den Jets diesen Erfolg nicht zutrauen. Dazu gehört Antonio Gates.

Der ehemalige Profi der Los Angeles Chargers prophezeit den Anhängern des Teams eine enttäuschende Saison.

Die Jets hätten zwar einen talentierten Kader, sagte Gates. Dennoch, so deutete er an, müssten sich die Fans der Franchise Sorgen machen.

Gates: "Wenn die Chemie nicht stimmt, macht das keinen Unterschied"

"Man kann die richtigen Spieler haben - vom Talent her kann man das beste Talent der Liga haben", erklärte der 42-Jährige bei "TMZ". "Aber wenn die Kontinuität oder die Chemie nicht stimmt, macht das keinen Unterschied."

Was sein ehemaliges Team betrifft, ist die Chargers-Legende optimistischer. Für Gates gehören die Kalifornier sogar zu den Anwärtern auf den Super Bowl.

"Wenn man an ein Team denkt, das um den Super Bowl kämpft, dann denkt man an seine Stars auf der Quarterback-Position. Und wir haben einen der besten in der Liga", sagte Gates über Spielmacher Justin Herbert.

Außerdem brauche ein Team, das den NFL-Titel holen will, eine stabile Defense, so Gates.

Insgesamt stimmten ihn auch die Draft-Verpflichtungen hoffnungsvoll. Die Chargers holten in der ersten Runde Star-Receiver Quentin Johnston. Dazu entschieden sie sich für Edge Rusher Tuli Tuipulotu und Linebacker Daiyan Henley.