Das Versteckspiel um Denzel Mims hat ein Ende.

Der Wide Receiver der New York Jets wechselt nach übereinstimmenden Medienberichten zu den Detroit Lions.

Dafür erhalten die Jets einen an Bedingungen geknüpften Sechstrunden-Pick 2025. Die Lions erhaltend dafür im selben Jahr einen Pick der siebten Runde.

Verwirrung um Denzel Mims

Zunächst war berichtet worden, dass die Jets Mims entlassen wollen. Danach aber haben sie offenbar von ihren Plänen Abstand genommen.

Mims wurde 2020 in der zweiten Runde des Drafts von den Jets ausgewählt, konnte aber nie wirklich überzeugen.

In der nächsten Saison wird also mit dem deutschen Passempfänger Amon-Ra St. Brown in einem Team spielen.