Ty Johnson steht seit Ende April nicht mehr bei den New York Jets unter Vertrag. In einem Instagram-Video äußerte sich der Running Back nun zu seiner Entlassung und erklärte, wie sehr ihn diese und deren Ablauf mitgenommen habe.

"Ich hatte ein paar dunkle, dunkle Tage. Ich ging nach New York und habe ihnen von der Verletzung erzählt. Der Teamarzt hat gesagt: 'Du musst das operieren lassen.' Ich kam zurück und war froh, dass ich es habe machen lassen, auch wenn ich es nicht wollte. Am darauffolgenden Mittwoch haben sie gesagt: 'Du bist raus.'", berichtet der Sechstrundenpick von 2019.

Eine unschöne Erfahung für Johnson: Sich auf Wunsch seiner Franchise einer Operation zu unterziehen, um kurz darauf aus dem Team geworfen zu werden..

New York Jets: Ty Johnson soll sich operieren lassen und wird entlassen

Zuvor hatte sich Johnson in einem Offseason-Training einen Muskelfaserriss in der Brust zugezogen. Die Trennung habe ihn getroffen, wie er weiter berichtet. "Ich dachte nur: 'Verdammt.'", so Johnson, der sich davon aber nicht unterkriegen lassen will.

"Am Ende des Tages weiß ich, dass es mir gut gehen wird. Ich muss nur weitermachen", blickt der ehemalige Running Back der Detroit Lions optimistisch in die Zukunft.

In der vergangenen Spielzeit kam Johnson in 17 Spielen zum Einsatz, lief allerdings nur für 160 Yards und einen Touchdown. Zudem fing er zwölf Bälle für 88 Yards Raumgewinn. Wo er in der kommenden Spielzeit auflaufen wird, ist aktuell noch unklar.