Noch bevor Aaron Rodgers offiziell von den Green Bay Packers zu den New York Jets gewechselt ist, wurde in US-Medien von einer Spieler-Wunschliste berichtet, die der Quarterback seinem neuen Team vorgelegt haben soll.

Mit Ex-Packers-Profis wie Allen Lazard, Randall Cobb und Billy Turner hat die Franchise aus dem Big Apple ihrem Spielmacher dann auch einige Akteure zur Seite gestellt, mit denen er bereits vertraut ist.

Nun hat sich der Head Coach der Jets zu der angeblichen Wunschliste geäußert. So wurde Robert Saleh von Reportern gefragt, ob es ein Gespräch über Spieler gegeben habe, die Rodgers gerne in seinem Team haben möchte.

Jets: Wunschliste von Aaron Rodgers? "Dumme Geschichte"

Die Antwort des Cheftrainers war in der Folge eindeutig. "Ich kann versuchen, das so respektvoll wie möglich zu sagen – ich greife dabei niemanden an. Ich denke einfach, dass es eine dumme Geschichte ist, wenn man von einer 'Wunschliste' spricht", sagte Saleh auf einer Pressekonferenz.

Und weiter: "Ich sage das, weil es in der NFL 32 Teams gibt. Und wenn es Veränderungen gibt, wenn man einen neuen Trainerstab hat, wenn neue Leute kommen, dann ist es üblich, dass man diese Leute mit Leuten umgibt, mit denen sie vertraut sind."

So erklärte der Coach, selbst eine Wunschliste zu Beginn seines Engagements gehabt zu haben. So wollte er Spieler, die "mit unserer Botschaft und unserem Schema sehr vertraut sind, die kommen und spielen können."

Zudem lieferte Saleh einen Vergleich. "Tom Brady ist zu den Buccaneers gegangen und hat Rob Gronkowski und Antonio Brown bekommen. Es ist also ganz normal, dass neue Gesichter alte Gesichter haben wollen."

Jets-Coach Robert Saleh liefert Brady-Vergleich

Entscheidend sei aber nicht nur Rodgers. Spieler wie Lazard, Cobb und Turner sind auch mit dem neuen Offensive Coordinator der Jets, Ex-Packers-OC Nathaniel Hackett, vertraut.

"Alles wird auf den Quarterback geschoben – aber es ist nicht nur er. Hackett hat etwas dazu zu sagen. Er liebt Lazard, liebt Randall, hat Billy Turner mit nach Denver genommen und wollte ihn hier haben. Diese ganze Geschichte, die die Leute dem Quarterback anhängen wollen, halte ich für überholt."

Nur weil ein Spieler mit Rodgers vertraut ist, bekomme er deswegen noch lange nicht den Vorzug, erklärte Saleh: "Am Ende des Tages werden die besten 53 Spieler im Team sein – und die besten elf werden auf dem Feld stehen, wenn es an der Zeit ist, den Ball zu snappen."