München - Am vorletzten Spieltag der Regular Season sind erneut vier deutsche Profis im Einsatz. Kicker Dominik Eberle kam trotz guter Leistungen in der Vorwoche nicht zum Einsatz.

ran fasst die Leistungen der deutschen NFL-Profis in Woche 17 zusammen.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Woche für Woche sorgt Amon-Ra St. Brown für mehr Aufsehen. Bei der 29:51-Niederlage seiner Detroit Lions gegen die Seattle Seahawks war der Deutsch-Amerikaner mit 134 Total Yards, einem Lauf-Touchdown sowie einem Receiving-Touchdown der überragende Mann der Lions.

Doch damit nicht genug. St. Brown fing insgesamt acht Bälle und ist damit der erste Rookie in der NFL-Geschichte, der in fünf aufeinanderfolgenden Spielen mindestens acht Catches vorzuweisen hat.

Zudem ist der 22-Jährige der erste Deutsche, dem zwei Touchdowns in einem Spiel gelangen.

Insgesamt stand der Receiver, der auch als Running Back eingesetzt wurde, bei 53 Plays in der Offensive auf dem Feld. Das entspricht einem Anteil von 84 Prozent.

Jakob Johnson (New England Patriots)

Die New England Patriots haben die Jacksonville Jaguars beim 50:10-Sieg nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Auch der deutsche Fullback Jakob Johnson erwischte einen guten Tag, stand in 35 Prozent aller Offensiv-Snaps und bei 37 Prozent aller Special-Teams-Snaps auf dem Feld.

Bei einem jener Special-Teams-Plays kam es dann auch zu einer ungewohnten Situation: Gut zwei Minuten vor dem Ende des ersten Viertels wartete Johnson auf den Kickoff der Jaguars, um den Weg für den Patriots-Returner frei zu blocken.

Weil der Kick aber um einiges zu kurz war, landete der Ball plötzlich in den Armen von Johnson. Der 27-Jährige nahm den Ball auf und erlief gute 14 Yards mit dem Football in der Hand. Es war sein erster Kick Return in der NFL.

Equanimeous St. Brown (Green Bay Packers)

Erstmals seit Woche 12 konnte Equanimeous St. Brown wieder einen Catch verzeichnen.

Beim 37:10-Sieg seiner Green Bay Packers über die Minnesota Vikings wurde der Receiver zweimal angeworfen, einen Ball fing er dabei für 14 Yards.

Ähnlich wie Johnson kam auch St. Brown zu einem Kick Return, bei dem er 17 Yards erlief.

Insgesamt stand er bei 18 Offensiv-Plays auf dem Platz. In der Vorwoche gegen die Cleveland Browns waren es noch 48.

Mark Nzeocha (San Francisco 49ers)

In Woche 17 feierte auch der deutsche Linebacker Mark Nzeocha sein Saisondebüt.

Im Spiel gegen die Houston Texans wurde der 31-Jährige kurzfristig in den Kader der San Francisco 49ers berufen.

Nzeocha durfte in 17 Special-Teams-Plays auf dem Feld stehen und verzeichnete dabei sogar zwei Tackles.

