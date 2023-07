Die Arizona Cardinals trauern um ihren ehemaligen Head Coach Vince Tobin, der mit 79 Jahren am Montag verstorben ist. Der US-Amerikaner hatte die Franchise 1996 übernommen und schaffte es die Mannschaft 1998 zu ihrem ersten Playoff-Sieg nach 51 Saisons zu führen. Im Jahr 2000 wurde er entlassen.

Cardinals-Besitzer Michael Bidwill sprach in einem Statement sein Beileid aus und erinnerte an den Ex-Coach: "Als Cheftrainer der Cardinals war seine stetige Führung eine Konstante und ein großer Teil des Erfolgs, den das Team während seiner Amtszeit hatte. Sein Football-Vermächtnis wird durch die aufregende Saison 1998, die Rückkehr in die Postseason und den überraschenden Playoff-Sieg gegen Dallas hervorgehoben. In Erinnerung bleiben wird er auch wegen seiner maßgeblichen Rolle bei wichtigen Entscheidungen wie der Draft von Jake Plummer und Pat Tillman."

Auch abseits des Feldes war Tobin ein Vorbild: "Darüber hinaus war er ein vollendeter Familienmensch und immer eine Klasse für sich, der jeden, dem er begegnete, positiv beeinflusste", erinnerte Bidwill weiter.