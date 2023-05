Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown tritt im Auftaktspiel der neuen NFL-Saison am 7. September (Ortszeit) mit den Detroit Lions bei Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs an. Das gab die US-Football-Profiliga am Donnerstag bekannt. Der restliche Spielplan wird im weiteren Verlauf des Tages veröffentlicht.

Das Kickoff Game findet an einem Donnerstag statt, das erste Monday Night Game der Spielzeit 2023/24 bestreiten am 11. September die New York Jets mit ihrem neuen Quarterback Aaron Rodgers gegen die Buffalo Bills. Starspieler Rodgers war zuletzt von den Green Bay Packers nach New York gewechselt.

Am Mittwoch hatte die NFL bekannt gegeben, dass im Herbst zwei Hauptrundenspiele in Frankfurt stattfinden werden. Die Chiefs spielen am 5. November gegen die Miami Dolphins, die New England Patriots am 12. November gegen die Indianapolis Colts.